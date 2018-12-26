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10:55   26 Декабря 2018
Россия

Медведев поздравил со 100-летием Сызранский драмтеатр

Медведев поздравил со 100-летием Сызранский драмтеатр

Поздравление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства.

Политик рассказал, что Сызранский театр открылся в 1918 году. Первой пьесой, показанной на сцене, стал «Лес» Островского. Медведев уверен, что история успеха драматического театра началась именно тогда и продолжается до наших дней. В театре всегда работали талантливые режиссеры, художники и актеры.

Медведев отметил, что постановки в театре показывают как классические, так и современные. Каждая из них — по-своему оригинальна, подчеркнул премьер. Политик добавил, что наиболее популярен фестиваль «Время театра», во время которого можно посмотреть интересные представления как российских коллективов, так и иностранных артистов.

В 1870-х годах купец Соболеков построил летний театр Эрмитаж, где часто выступали гастролирующие артисты. На постоянной основе театр заработал в 1918 году, когда поставил пьесу «Лес». В основе репертуара — произведения русских писателей Достоевского, Грибоедова, Горького и других.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #медведев #политика

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