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10:56   26 Декабря 2018
Россия

Один из пострадавших из-за рухнувшего моста в Дагестане находится в реанимации

Один из пострадавших из-за рухнувшего моста в Дагестане находится в реанимации

Двое пострадавших после обрушения моста в дагестанском Буйнакске находятся в больнице, один из рабочих с черепно-мозговой травмой находится в реанимации.

Об этом сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава. Уточняется, что третий пострадавший мужчина выписан на амбулаторное лечение.

По предварительной информации, во вторник, 25 декабря, во время заливки бетона рухнул строящийся дорожный мост в Буйнакске. По данным источника в экстренных службах Дагестана, конструкция обрушилась из-за нарушений правил строительства.

СК РФ возбудил уголовное дело. Следователи изымают техническую и служебную документацию.

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Автор: Арсений Аскольский
#дагестан #мост #буйнакск

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