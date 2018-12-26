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10:46   26 Декабря 2018
Весь мир

Китай и Япония укрепляют сотрудничество в оборонной сфере

Китай и Япония укрепляют сотрудничество в оборонной сфере

Пекин приветствует развитие сотрудничества с Токио в области обороны и безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. 

По ее словам, диалог между министерствами обороны двух стран играет важную роль в двусторонних отношениях, а также в сфере безопасности. 

Ранее в СМИ появилась информация  о том, что Япония собирается послать свои военные корабли с дружеским визитом в Китай. Там они примут участие в параде в честь 70-летия создания Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая. Мероприятие пройдет 23 апреля. Кроме того, в ближайшем будущем ожидаются взаимные визиты глав оборонных ведомств и руководителей главных штабов.  

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #китай #оборона

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