Китай и Япония укрепляют сотрудничество в оборонной сфере

Пекин приветствует развитие сотрудничества с Токио в области обороны и безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, диалог между министерствами обороны двух стран играет важную роль в двусторонних отношениях, а также в сфере безопасности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Япония собирается послать свои военные корабли с дружеским визитом в Китай. Там они примут участие в параде в честь 70-летия создания Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая. Мероприятие пройдет 23 апреля. Кроме того, в ближайшем будущем ожидаются взаимные визиты глав оборонных ведомств и руководителей главных штабов.