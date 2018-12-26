Появилось видео передачи сына Александра Кержакова матери

Федеральное агентство новостей опубликовало видеозапись передачи сына Александра Кержакова его бывшей супруге Милане.

Звезда российского футбола Александр Кержаков пригласил в дом Милану и Наталью Тюльпановых, судебных приставов, представителей органов опеки. Уже на первых минутах разгорелся первый конфликт — мать Миланы решила пройти в обуви внутрь дома, и несмотря на возмущения хозяина стала разуваться на диване в холле.

Так и был задан тон встрече. Тюльпанова приватно побеседовала со старшим приставом и разгорелся спор. Гостям не понравилось присутствие в доме «посторонних» — водителя хозяина дома.

Затем у массовки вызвал недовольство факт видеосъемки процедуры.

Следующий вопрос, поднятый на обсуждение, — психологи с обеих сторон.

Что было дальше достойно короткого no comments.

Наконец приставы перешли к исполнению своих прямых обязанностей.

Последующие 25 минут заняло решение различных процессуальных вопросов, но больше споров. Кержаков передал Артемия Милане.

Ребенок покинул дом без верхней одежды, что вызвало праведный гнев отца.