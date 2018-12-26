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10:51   26 Декабря 2018
Россия

Появилось видео передачи сына Александра Кержакова матери

Появилось видео передачи сына Александра Кержакова матери

Федеральное агентство новостей опубликовало видеозапись передачи сына Александра Кержакова его бывшей супруге Милане.

Звезда российского футбола Александр Кержаков пригласил в дом Милану и Наталью Тюльпановых, судебных приставов, представителей органов опеки. Уже на первых минутах разгорелся первый конфликт — мать Миланы решила пройти в обуви внутрь дома, и несмотря на возмущения хозяина стала разуваться на диване в холле.

Так и был задан тон встрече. Тюльпанова приватно побеседовала со старшим приставом и разгорелся спор. Гостям не понравилось присутствие в доме «посторонних» — водителя хозяина дома.

Затем у массовки вызвал недовольство факт видеосъемки процедуры.

Следующий вопрос, поднятый на обсуждение, — психологи с обеих сторон.

Что было дальше достойно короткого no comments.

Наконец приставы перешли к исполнению своих прямых обязанностей.

Последующие 25 минут заняло решение различных процессуальных вопросов, но больше споров.  Кержаков передал Артемия Милане.

Ребенок покинул дом без верхней одежды, что вызвало праведный гнев отца.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #кержаков

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