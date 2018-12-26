Авиарейсы отменены в Саратовской области из-за сильного снегопада

Саратовскую область 26 декабря накрыла вторая волна снегопада. Из-за этого в регионе отменены авиарейсы, большие пробки на дорогах и закрыты федеральные трассы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на саратовские экстренные службы. В частности, в результате катаклизмов в регионе ограничено движение большегрузов по федеральной трассе Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград.

По словам начальника Саратовского гидрометцентра Михаила Болтухина, за минувшие сутки в Саратове выпало 11 миллиметров осадков. Высота снежного покрова в городе достигла 52 сантиметра.

По прогнозам, сильный снегопад продолжится минимум до вечера среды, 27 декабря его интенсивность снизится. В пресс-службе управления ГИБДД МВД РФ по региону сообщили, что ограничение движения грузовиков по федеральной дороге продлится до 11:00 мск.

Последствия стихия устраняют около 60 единиц дорожной техники. Из-за снегопада с утра также отменены четыре авиарейса, один отложен.