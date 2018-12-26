Путин станет главным гостем форума «Один пояс, один путь» в Китае

Президент РФ Владимир Путин посетит КНР в первой половине следующего года, сообщил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

Дипломат рассказал, что в форуме поучаствуют более 40 глав государств и премьер-министров. Денисов отметил, что китайская сторона готовит обширную программу форума и множество встреч. Путин станет главным гостем мероприятия и главным участником среди зарубежных гостей.

Программа президента РФ составляется по специальной схеме, добавил посол.