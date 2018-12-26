Священник осветит ракету «Союз-2.1а» перед пуском с космодрома Восточный

По сложившейся в последнее время традиции Роскосмоса и Российской православной церкви перед пуском ракеты-носителя на космодроме будет отслужен молебен, а затем обряд освящения. Об этом сообщает РИА Новости со слов представителя Благовещенской епархии иеромонаха Венедикта.

Он рассказал, что первые пуски освящал правящий архиерей владыка Лукиан, последующие годы уже освящает священник, который служит в городе Циолковский (в апреле 2016 года там был открыт храм Казанской иконы Божией Матери). Иероманах пояснил, что по традиции перед каждым нужным и полезным для общества и государства делом должен совершаться молебен на благое дело.

Пуск 27 декабря станет четвертым с космодрома Восточный. Носителю предстоит вывести на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В». В качестве попутной нагрузки по контрактам с дочерними предприятиями Роскосмоса «Главкосмос» и «Главкосмос пусковые услуги» космический грузовик запустит 26 спутников из США, Германии, Японии, Испании и ЮАР.

Последний пуск с Восточного состоялся 1 февраля 2018 года. На орбиту были выведены два «Канопуса-В». В следующем году с Восточного планируется провести запуск космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2.