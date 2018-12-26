Четыре человека пострадали при землетрясении на Сицилии

Четыре человека получили травмы из-за землетрясения возле города Катания на Сицилии в ночь на 26 декабря. Несколько домов повреждены.

Об этом сообщают местные СМИ. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземных толчков составила 4,9. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

По данным издания Repubblica, большего всего землетрясение коснулось округа Катании Флери. Как сообщает газета, движение по автотрассе А18 Катания-Мессина закрыто для безопасности.

Ранее эксперты сицилийского центра Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зафиксировали активность знаменитого вулкана Этна. Стихия проснулась в католический рождественский сочельник. Специалисты засекли более 150 подземных толчков различной силы.