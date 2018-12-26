Высокоточные пули для российских калибров появятся в 2019 году

Высокоточные пули для стрелкового оружия по всем основным калибрам появятся в России в 2019 году. Об этом рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов, пишет РИА Новости.

По его словам, на данный момент идет работа по боеприпасам для стрелкового оружия. В следующем году появятся новейшие высокоточные пули, которые будут подходить ко всем российский калибрам.

Абрамов добавил, что, кроме того, ведется научно-исследовательская работа по созданию 40-миллиметрового гранатометного выстрела повышенной эффективности. По замыслу он сможет обеспечить предконтактный или управляемый дистанционный подрыв у цели.