Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до конца марта

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до конца марта

 Путин может приехать в Давос, заявил Песков

Путин может приехать в Давос, заявил Песков
Украина снова не смогла продать судно «Норд»

Украина снова не смогла продать судно «Норд»

 Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации

Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации
Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

 Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов

Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до конца марта

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до конца марта

 Путин может приехать в Давос, заявил Песков

Путин может приехать в Давос, заявил Песков
Украина снова не смогла продать судно «Норд»

Украина снова не смогла продать судно «Норд»

 Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации

Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации
Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

 Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов

Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов
9:58   26 Декабря 2018
Россия

Высокоточные пули для российских калибров появятся в 2019 году

Высокоточные пули для российских калибров появятся в 2019 году

Высокоточные пули для стрелкового оружия по всем основным калибрам появятся в России в 2019 году. Об этом рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов, пишет РИА Новости.

По его словам, на данный момент идет работа по боеприпасам для стрелкового оружия. В следующем году появятся новейшие высокоточные пули, которые будут подходить ко всем российский калибрам.

Абрамов добавил, что, кроме того, ведется научно-исследовательская работа по созданию 40-миллиметрового гранатометного выстрела повышенной эффективности. По замыслу он сможет обеспечить предконтактный или управляемый дистанционный подрыв у цели.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#оружие #общество #ростех

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...