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9:42   26 Декабря 2018
Россия

СМИ: Автомобиль протаранил КПП у аэропорта Домодедово

СМИ: Автомобиль протаранил КПП у аэропорта Домодедово

Автомобиль, принадлежащий одной из каршеринговых служб столицы, въехал в контрольно-пропускной пункт у аэропорта Домодедово. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, пострадали водитель и охранник КПП. Машина врезалась в КПП после того, как на нее было совершено разбойное нападение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В ведомстве пояснили, что неизвестные на автомобиле Ford напали на машину каршеринга Volkswagen, похитили из нее денежные средства и спровоцировали ДТП. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #домодедово #общество

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