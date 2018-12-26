СМИ: Автомобиль протаранил КПП у аэропорта Домодедово

Автомобиль, принадлежащий одной из каршеринговых служб столицы, въехал в контрольно-пропускной пункт у аэропорта Домодедово. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, пострадали водитель и охранник КПП. Машина врезалась в КПП после того, как на нее было совершено разбойное нападение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В ведомстве пояснили, что неизвестные на автомобиле Ford напали на машину каршеринга Volkswagen, похитили из нее денежные средства и спровоцировали ДТП.