Новый комплекс управляемого ракетного оружия «Булат» появится в России

Глава кластера «Ростеха» Сергей Абрамов рассказал об этом РИА Новости. Он отметил, что новый комплекс «Булат» можно установить на боевую технику.

Абрамов пояснил, что рассказать подробности не может, поскольку информация секретна.

Как сообщали ранее открытые источники, макет управляемого ракетного комплекса «Булат» показали на выставке «Армия-2017». Помимо него, были представлены необитаемый боевой модуль «Эпоха» с 57-миллиметровой пушкой ЛШО-57, а также установка ПТУР «Корнет».

Абрамов ранее рассказал, что в «Ростехе» улучшили зенитно-ракетный комплекс «Панцирь». Установка теперь может поражать маневрирующие цели, движущиеся на малой скорости. Также в госкорпорации в следующем году проведут реформу патронно-стрелковой отрасли.