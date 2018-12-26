Москвичей предупредили о пробках и ухудшении ситуации на дорогах

Столичным автолюбителям в среду рекомендовали пользоваться общественным транспортом из-за пробок. По расчетам Центра организации дорожного движения (ЦОДД), ситуация на дорогах в течение дня только ухудшится.

Движение затрудняет снег. Кроме того, в центре на некоторых улицах ограничено движение из-за проезда детей на Общероссийскую елку. Праздник проходит в Государственном Кремлевском дворце.

В среду в столице ожидаются десятибалльные пробки. Погода облачная, возможен снег. Столбик термометра опустится до девяти градусов мороза. Местами гололедица.