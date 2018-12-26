Москвичей предупредили о пробках и ухудшении ситуации на дорогах
Столичным автолюбителям в среду рекомендовали пользоваться общественным транспортом из-за пробок. По расчетам Центра организации дорожного движения (ЦОДД), ситуация на дорогах в течение дня только ухудшится.
Движение затрудняет снег. Кроме того, в центре на некоторых улицах ограничено движение из-за проезда детей на Общероссийскую елку. Праздник проходит в Государственном Кремлевском дворце.
В среду в столице ожидаются десятибалльные пробки. Погода облачная, возможен снег. Столбик термометра опустится до девяти градусов мороза. Местами гололедица.
Сегодня в центр ТОЛЬКО на городском транспорте - на дорогах уже(!)не очень, днем будет ещё сложнее из-за снега и ограничений движения для проезда детей на Кремлевскую ёлку. #Метро и наземный транспорт работают штатно. pic.twitter.com/9KKxc2WByy— ЦОДД (@gucodd) December 26, 2018