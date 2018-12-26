Петербург прошел проверку на снегопад

Первый обильный снегопад прошел в Северной столице со вторника на среду. Предупрежденные синоптиками горожане по старой памяти ожидали коллапса, но коммунальщики продемонстрировали проворство — в ночь на дороги вышло около 900 единиц спецтехники.

Без таких снегопадов, как 25-26 декабря, обходится редкая зима. В последние годы с декабря по февраль петербуржцы с тревогой слушали прогнозы синоптиков. И при Валентине Матвиенко, и при Георгий Полтавченко в такие дни и ночи ситуация на дорогах и пешеходных зонах, как правило, оставляла желать лучшего.

Как рассказал глава управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин, в этот раз, как только началась метель, на дороги вышли около 650 единиц техники. Сначала убирали наиболее доступные участки, поскольку даже поздним вечером в мегаполисе остается оживленный трафик. Особое внимание уделялось пешеходным зонам, остановкам общественного транспорта, тротуарам.

Когда движение интенсивность движения на дорогах спала, врио губернатора Александр Беглов распорядился увеличить количество одновременно работающей спецтехники до 900 единиц.

По словам Мизюкина, на данный момент на улицах Северной столицы работают 18 кубоплавильных пунктов, которые способны принимать 60-70 тысяч кубометров снега в сутки. Улицы посыпают пескосоляной смесью, а в пригородах и на набережных — гранитной крошкой.

Если для пешеходов уже сделано не мало, то на автомагистралях предстоит еще много работы. В настоящее время ситуация на дорогах сложная. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» в городе семибалльные пробки.