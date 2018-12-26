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9:17   26 Декабря 2018
Россия

Комплекс «Панцирь» улучшили, заявили в «Ростехе»

Комплекс «Панцирь» улучшили, заявили в «Ростехе»

Индустриальный директор кластера в «Ростехе» Сергей Абрамов заявил, что благодаря модернизации удалось увеличить количество поражаемых целей зенитным ракетно-пушечным комплексом. Слова руководителя передали РИА Новости.

По словам Абрамова, линейка комплексов «Панцирь» развивается «очень хорошо». Уже прошли испытания техники по расширению списка целей. В тренировках учитывались новые виды угроз. Директор кластера подчеркнул, что благодаря нововведениям комплекс «Панцирь» может уничтожать маневрирующие цели, движущиеся на малой скорости.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ранее сообщал, что летные испытания улучшенной ракеты для комплекса «Панцирь-С1М» пройдут до конца 2018 года. Испытания для приема на вооружение запланированы до конца 2019-го.

Зенитный комплекс «Панцирь» наземного и морского базирования служит для прикрытия ближайших военных и гражданских объектов от современных средств нападения. Техника применяется при любых погодных условиях днем и ночью.

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Автор: Павел Никифоров
#ростех #панцирь #абрамов

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