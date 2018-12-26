«Ростех» в 2019 году начнет реформировать патронно-стрелковую отрасль в РФ

Директор кластера обычных вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов рассказал об этом РИА Новости. Он отметил, что центром компетенций станет ЦНИИточмаш.

Абрамов отметил, что один из управляющих концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков работает в кластере и возглавляет институт. На базе предприятия сотрудники кластера разбираются с проблемами патронно-стрелковой области. В 2019 году, учитывая предварительные решения правительства РФ, отрасль затронут реформы.

Под влиянием санкций, добавил Абрамов, стрелковые и патронные рынки изменились, поскольку часть продукции закупал Вашингтон или государства-сателлиты. На сегодняшний день возможности поставлять продукцию на эти рынки нет. Поэтому «Ростех» ищет новые способы занять нишу. В связи с этим организация создает условия для развития патронно-стрелковой отрасли. Работа ведется в ЦНИИточмаш, поскольку в институте работают компетентные специалисты.