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9:02   26 Декабря 2018
Россия

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Якутии

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Якутии

Трагедия случилась в селе Лекечен в Вилюйском районе Якутии. Двое детей погибли во время пожара в частном доме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Во вторник вечером четырехлетняя девочка и ее полуторагодовалый брат на непродолжительное время были оставлены родителями без присмотра в частном доме. Через десять минут после ухода домой вернулась мать и обнаружила пожар. Детей найти она не смогла из-за сильной задымленности.

На место трагедии выехала следственно-оперативная группа. Ведутся поисковые работы. Следствию предстоит выяснить причину возгорания и установить факты произошедшего.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #пожар #якутия

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