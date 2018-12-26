Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Якутии

Трагедия случилась в селе Лекечен в Вилюйском районе Якутии. Двое детей погибли во время пожара в частном доме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Во вторник вечером четырехлетняя девочка и ее полуторагодовалый брат на непродолжительное время были оставлены родителями без присмотра в частном доме. Через десять минут после ухода домой вернулась мать и обнаружила пожар. Детей найти она не смогла из-за сильной задымленности.

На место трагедии выехала следственно-оперативная группа. Ведутся поисковые работы. Следствию предстоит выяснить причину возгорания и установить факты произошедшего.