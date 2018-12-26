Совфед: Россия не будет ввязываться в гонку военных бюджетов с США

Россия не собирается увеличивать свои расходы на оборону, как это делают США и НАТО. По словам главы комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева, нынешнее финансирование ВС РФ позволит ответить на любую угрозу, пишет ТАСС.

Бондарев напомнил, что, когда Вашингтон решил увеличить расходы на свою армию и военную промышленность, многие думали, что Россия поступит так же. Однако этого не случилось, поскольку «для обеспечения национальной обороны и безопасности предусмотренных средств хватит». Милитаризировать экономику и промышленности российское правительство не собирается.

Парламентарий отметил, что развитие армии, флота и ОПК в России происходит планово, при составлении расходов на военные нужды учитываются санкции.