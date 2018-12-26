Посол в Пекине: Санкции США не сказываются на темпах сотрудничества России с Китаем

Санкции США в некоторой степени усложняют сотрудничество России и Китая, однако почти никак не влияют на его темпы и объем. Об этом заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Дипломат отметил, что политика санкций в основном влияет на механизм взаиморасчетов, получение кредитных средств для российских компаний. На техническую сторону сотрудничества двух стран санкции влияют, но не на темпы и объемы.

«Это как плохая погода в сельском хозяйстве: идет дождь, но работать надо», — пошутил посол.

Денисов добавил, что партнеры из КНР, для которых торговля со Штатами играет важную роль, «вполне естественно опасаются косвенного воздействия санкций на свои финансовые институты и на свои компании».