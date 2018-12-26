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8:30   26 Декабря 2018
Весь мир

Посол в Пекине: Санкции США не сказываются на темпах сотрудничества России с Китаем

Посол в Пекине: Санкции США не сказываются на темпах сотрудничества России с Китаем

Санкции США в некоторой степени усложняют сотрудничество России и Китая, однако почти никак не влияют на его темпы и объем. Об этом заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Дипломат отметил, что политика санкций в основном влияет на механизм взаиморасчетов, получение кредитных средств для российских компаний. На техническую сторону сотрудничества двух стран санкции влияют, но не на темпы и объемы.

«Это как плохая погода в сельском хозяйстве: идет дождь, но работать надо», — пошутил посол.

Денисов добавил, что партнеры из КНР, для которых торговля со Штатами играет важную роль, «вполне естественно опасаются косвенного воздействия санкций на свои финансовые институты и на свои компании».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #санкции #китай

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