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8:17   26 Декабря 2018
Весь мир

Си Цзиньпин примет участие в ПМЭФ в июне

Си Цзиньпин примет участие в ПМЭФ в июне

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в июне. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов.

По словам посла, приезд китайского политика на форум будет сопровождаться государственным визитом. График официальных двусторонних встреч лидеров РФ и Китая «уже более или менее известен». Площадками для переговоров могут стать июньские саммиты G20 в Японии и саммит глав ШОС в Киргизии. Кроме того, политики могут пересечься на саммите АТЭС в Чили и на саммите БРИКС в Бразилии.

Денисов отметил, что пока организационные вопросы, связанные с этими мероприятиями, не решались, однако вероятность того, что в них будут участвовать оба руководителя весьма высока.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #си цзиньпин #политика

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