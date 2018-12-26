Генконсульство РФ в Харбине могут открыть весной 2019 года

Российское генконсульство в городе Харбин на северо-востоке Китая могут открыть весной 2019 года во временном помещении. Об этом сообщил посол РФ в Пекине Андрей Денисов.

Согласно межправительственному соглашению от 2015 года, генконсульство РФ должно открыться в Харбине, а генконсульство Китая во Владивостоке. Российское представительство будет располагаться в исторической постройке, в которой когда-то находилось генконсульство царской России.

По словам посла, здания еще не до конца отремонтированы, поэтому было решено открыть генеральное консульство на временной основе. В его штат могут включить представителей Федеральной таможенной службы, МВД и Минэкономразвития РФ. Денисов подчеркнул, что учреждение будет работать над развитием всестороннего сотрудничества с соседними регионами РФ.