ВУЗ Амура хочет запустить спутник в 2019 году

Амурский государственный университет в будущем году хочет отправить на земную орбиту спутник, который станет седьмым студенческим аппаратом в космосе. Ранее другие высшие учебные заведения России также запустили собственные космические спутники.

Госуниверситет указал, что государственная корпорация «Роскосмос» предоставила согласие на пуск. С какого именно космодрома не уточняется.

Студенческий спутник назовут «ASTRU MicroSat». Вес конструкции составит около 22 килограмм. ВУЗ Амура хочет вывести его на орбиту высотой 550 километров. Аппарат оснастят камерой, которая будет снимать с разрешением в два метра.