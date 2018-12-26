Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до конца марта

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до конца марта

 Путин может приехать в Давос, заявил Песков

Путин может приехать в Давос, заявил Песков
Украина снова не смогла продать судно «Норд»

Украина снова не смогла продать судно «Норд»

 Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации

Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации
Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

 Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов

Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до конца марта

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до конца марта

 Путин может приехать в Давос, заявил Песков

Путин может приехать в Давос, заявил Песков
Украина снова не смогла продать судно «Норд»

Украина снова не смогла продать судно «Норд»

 Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации

Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации
Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

 Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов

Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов
7:38   26 Декабря 2018
Россия

Закрытие главного аэропорта Камчатки продлили на четыре часа

Закрытие главного аэропорта Камчатки продлили на четыре часа

Пресс-служба правительства Камчатского края заявила о продлении закрытия аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Ранее сообщалось о закрытии до 14:00 часов, 5:00 по московскому времени. Сейчас его планируют открыть в 18:00 часов, 9:00 по московскому времени.

Прибытие самолета из Москвы планируется на утро 27 декабря, после чего он отправится обратно в столицу. Рейс из Владивостока ожидается сегодня вечером. Ранее оба воздушных суда направили на запасной аэродром в Хабаровске.

Пассажиров, которые ждут полета, поместили в гостиницу. Всего об этом попросило 80 людей, сообщил глава министерства транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#аэропорт #камчатка #циклон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...