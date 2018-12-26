Закрытие главного аэропорта Камчатки продлили на четыре часа

Пресс-служба правительства Камчатского края заявила о продлении закрытия аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Ранее сообщалось о закрытии до 14:00 часов, 5:00 по московскому времени. Сейчас его планируют открыть в 18:00 часов, 9:00 по московскому времени.

Прибытие самолета из Москвы планируется на утро 27 декабря, после чего он отправится обратно в столицу. Рейс из Владивостока ожидается сегодня вечером. Ранее оба воздушных суда направили на запасной аэродром в Хабаровске.

Пассажиров, которые ждут полета, поместили в гостиницу. Всего об этом попросило 80 людей, сообщил глава министерства транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.