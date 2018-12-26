Северная и Южная Кореи соединили ЖД-пути

На станции Пханмун у города Кэсон, Корейская Народно-Демократическая Республика, прошла символичная церемония соединения железнодорожных путей Северной и Южной Корей. В торжестве поучаствовали высокопоставленные лица государств.

Проект объединения железнодорожной сети предусматривает выход на Транссибирскую магистраль, поэтому на мероприятие также прибыли заместитель главы министерства транспорта России Владимир Токарев и его коллеги из Монголии и Китая.

Соглашение о соединении ЖД-путей утвердили на сентябрьском саммите Севера и Юга в Пхеньяне. США выступали против идеи из-за партнерства с Южной Кореей в направлении обороны и безопасности, однако правительство республики смогло уговорить Белый Дом.