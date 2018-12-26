Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до конца марта

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до конца марта

 Путин может приехать в Давос, заявил Песков

Путин может приехать в Давос, заявил Песков
Украина снова не смогла продать судно «Норд»

Украина снова не смогла продать судно «Норд»

 Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации

Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации
Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

 Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов

Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до конца марта

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до конца марта

 Путин может приехать в Давос, заявил Песков

Путин может приехать в Давос, заявил Песков
Украина снова не смогла продать судно «Норд»

Украина снова не смогла продать судно «Норд»

 Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации

Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации
Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

 Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов

Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов
7:24   26 Декабря 2018
Весь мир

Северная и Южная Кореи соединили ЖД-пути

Северная и Южная Кореи соединили ЖД-пути

На станции Пханмун у города Кэсон, Корейская Народно-Демократическая Республика, прошла символичная церемония соединения железнодорожных путей Северной и Южной Корей. В торжестве поучаствовали высокопоставленные лица государств.

Проект объединения железнодорожной сети предусматривает выход на Транссибирскую магистраль, поэтому на мероприятие также прибыли заместитель главы министерства транспорта России Владимир Токарев и его коллеги из Монголии и Китая.

Соглашение о соединении ЖД-путей утвердили на сентябрьском саммите Севера и Юга в Пхеньяне. США выступали против идеи из-за партнерства с Южной Кореей в направлении обороны и безопасности, однако правительство республики смогло уговорить Белый Дом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#кндр #корея #жд-пути

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...