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Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации
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Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов
7:08   26 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации

Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о трех волнах оккупаций со стороны России: инцидент в Керченском проливе, возвращение Крыма и события в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию.

Военное положение в стране он объяснил укреплением российской армии на границе государств, которое прошло сразу после провокации на Черном море. По его словам, режим не мешает украинскому народу. Он необходим лишь для расторжения договора о дружбе в РФ. Президентские выборы пройдут, так как они «священны для украинской политики».

Запрет на въезд для мужчин граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет обусловлен тем, что они якобы финансово и политически поддерживают «необъявленную войну». Киев хочет, чтобы эти мужчины поняли, что это не «пропагандистские сказки» СМИ.

Луценко заявил, что Москва якобы оккупировала Азовское море, причем не просто акватории, а целый Мариуполь. Он считает, что если вовремя не присечь такие действия, то таже судьба может ожидать и Черное море.

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Автор: Анна Манц
#украина #луценко

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