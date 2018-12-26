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6:52   26 Декабря 2018
Весь мир

Трамп разочаровался в главе Минфина США из-за падения рынка

Трамп разочаровался в главе Минфина США из-за падения рынка

CNN со ссылкой на источник в Белом Доме заявил в Twitter, что американский лидер Дональд Трамп разочаровался в главе министерства финансов США Стивене Мнучине из-за «худшего падения рынка в канун Рождества», которое состоялось несмотря на попытки министра успокоить Уолл-Стрит.

Источник заверил, что главе финансового ведомства стоит опасаться «гнева Трампа», так как он легко может лишить его должности. 25 декабря президент Штатов заявил СМИ о доверительном отношении к Мнучину, так как он «очень талантливый и умный человек». Однако в реальности их отношения не такие теплые, как в прессе.

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Автор: Анна Манц
#сша #трамп #минфин #мнучин

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