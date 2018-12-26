Власти запретили застройку противопожарных полос на границах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление о поправках в правила противопожарного режима. Документ запрещает застраивать противопожарные и минерализованные полосы на границах населенных пунктов. С постановлением можно ознакомится на сайте правительства.

В тексте указано, что на территории нельзя строить сооружения и подсобные строения, складировать горючие материалы, мусор, отходы древесины и строительства. Изменения призваны увеличить безопасность населенных пунктов от природных пожаров, так как в ряде субъектов систематически наблюдается застройка противопожарных и минерализованных полос.