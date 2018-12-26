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 Япония возобновит охоту на китов после перерыва в 30 лет

Япония возобновит охоту на китов после перерыва в 30 лет
6:23   26 Декабря 2018
Весь мир

Япония возобновит охоту на китов после перерыва в 30 лет

Япония возобновит охоту на китов после перерыва в 30 лет

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил о прекращении членства страны в Международной комиссии по промыслу китов с 2019 года, государство останется в организации в статусе наблюдателя.

Токио на 30 лет отошло от китобойного промысла, однако решило вернуться. Охоту будут вести в акваториях страны восходящего солнца.

Ранее сообщалось, что если Япония уведомит комиссию 1 января, то формальных уход из состава организации пройдет 30 июня. Ожидаются протесты от государств, которые защищают морских млекопитающих. Также теперь Токио не сможет изучать животных в Антарктике. С 1987 года японцы проводили исследования путем ограниченного вылова. Государство членствует в конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, в которой есть пункт об охране китообразных.

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Автор: Анна Манц
#япония #кит #охота

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