Япония возобновит охоту на китов после перерыва в 30 лет

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил о прекращении членства страны в Международной комиссии по промыслу китов с 2019 года, государство останется в организации в статусе наблюдателя.

Japan to announce withdrawal from International Whaling Commission on Wednesday: media https://t.co/SoLD4gkCD1 pic.twitter.com/MC0PhlZCZi — Reuters Top News (@Reuters) 26 декабря 2018 г.

Токио на 30 лет отошло от китобойного промысла, однако решило вернуться. Охоту будут вести в акваториях страны восходящего солнца.

Ранее сообщалось, что если Япония уведомит комиссию 1 января, то формальных уход из состава организации пройдет 30 июня. Ожидаются протесты от государств, которые защищают морских млекопитающих. Также теперь Токио не сможет изучать животных в Антарктике. С 1987 года японцы проводили исследования путем ограниченного вылова. Государство членствует в конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, в которой есть пункт об охране китообразных.