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5:58   26 Декабря 2018
Россия

Западные СМИ испугались календаря Минобороны РФ на 2019 год

Западные СМИ испугались календаря Минобороны РФ на 2019 год

В руки британской газеты «Daily Mail» попал шуточный календарь на 2019 год, который подготовило министерство обороны России. В издании его назвали «леденящим душу приветом для Запада». Газета выпустила целую статью, в которой познакомили читателей с «предупреждением военной машины (президента России Владимира) Путина для Запада на Рождество».

DM не оценило юмор российского военного ведомства, напротив, надписи расценили как «угрожающие сообщения о том, как далеко могут летать российские ракеты». Британское издание указало, что публикация материалов якобы стала преднамеренной попыткой издевки.

Августовский Ми-24 «Крокодил» в Великобритании оценили как «угрожающе выглядящий». Ноябрьские слова о корнете британцы приняли с обидой, так как посчитали, что она направлена именно на них. В королевстве изначально слово «корнет» означало самый низкий третий ранг офицера конного отряда.

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Автор: Анна Манц
#минобороны #британия #каледарь

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