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5:46   26 Декабря 2018
Россия

Взлетно-посадочная полоса камчатского аэропорта обледенела

Взлетно-посадочная полоса камчатского аэропорта обледенела

Пресс-служба правительства Камчатского края сообщила о закрытии главного аэропорта региона и о нарушении авиасообщения. Из-за циклона, который второй день присутствует на территории, обледенела взлетно-посадочная полоса.

Рейсы, которые летели из Москвы и Владивостока, отправлены на запасной аэродром в Хабаровске. Самолет Хабаровск — Камчатка не начинал полета. Отправка местных авиалиний в Тигиль, Палану и Тиличики также задерживается.

Министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов указал, что аэропорт откроют в 14:00 часов по местному времени, 5:00 по московскому, если погодные условия не станут хуже.

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Автор: Анна Манц
#аэропорт #камчатка #циклон

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