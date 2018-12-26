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5:26   26 Декабря 2018
Россия

Питерский снегопад призвал 900 единиц техники

Питерский снегопад призвал 900 единиц техники

Глава управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Валентин Мизюкин сообщил в интервью «Федеральному агентству новостей» об указании врио губернатора города Александра Беглова.

25 декабря в Северной столице прошел самый сильный снегопад за сезон. Специалисты указывают, что покров вырос до десяти сантиметров. Видимость в час-пик составила не более полукилометра, что привело к заторам на дорогах. Вечером для уборки осадков направили 657 единиц снегоуборочной техники, однако ближе к ночи врио главы Петербурга распорядился увеличить количество до 900.

Питерский снегопад призвал 900 единиц техники

Мизюкин указал, что в первую очередь на линию вышли машины, которые подметают «уступом». Они работают на проезжих частях, тротуарах, пешеходных зонах, островках безопасности и остановках общественного транспорта. Труднодоступные места, коих в Санкт-Петербурге начитывается около пяти тысяч квадратных километров, работники чистят вручную.

Начальник управления пообещал, что работа продолжится до полной очистки дорог и тротуаров. Снег поступит на специальные пункты, которые способны принять до 70 тысяч кубометров осадков в сутки. На данный момент в городе работает 18 таких предприятий.

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Автор: Анна Манц
#санкт-петербург #уборка #снегопад

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