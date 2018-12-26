Инвестиции КНР в ДФО составляют 80% от общих иностранных вложений

Глава министерства РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов заявил, что инвестиции Китая в Дальневосточный федеральный округ остаются на уровне 80 процентов от общего объема зарубежных вложений. Однако количество инвесторов из КНР увеличивается. Об этом пишет РИА Новости.

Что касается товарооборота, то он «растет также неплохо». В прошлом году денежное выражение составило 7,7 миллиардов долларов. За десять месяцев текущего года показатель увеличился на 28 процентов. Министр указал, что пути для движения вперед есть.

Эксперты говорят, что товарооборот России и Китая за 2018 год превысит 100 миллиардов долларов. По сути, Дальний Восток приносит около восьми процентов китайских инвестиций в государство.