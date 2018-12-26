Три человека пострадали из-за обрушения моста в Дагестане

Пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства сообщила, что трое рабочих пострадали от обрушения реконструируемого моста в городе Буйнакск, Республика Дагестан. Один из людей получил серьезные травмы, его состояние оценивается как тяжелое. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

25 декабря в 16:00 часов по московскому времени обрушился мост. В это время проходили ремонтные работы по бетонированию плиты проезжей части на 35 километре дороги Махачкала — Гуниб. Общая длина конструкции более 50 метров, расчистка завалов займет минимум пять дней. Мост является объездным, поэтому затора на дорогах не ожидается. Причиной инцидента стало нарушение технологий реконструкции.