Центр столицы перекроют 31 декабря из-за пиротехнического представления

Информационный центр транспортного комплекса Москвы сообщает об ограничении движения на центральных улицах столицы в новогоднюю ночь из-за праздничных фейерверков.

С 23:50 31 декабря по 00:10 1 января будут закрыты Большой Москворецкий мост, Москворецкая, Кремлевская, Софийская и Раушская набережные, улицы Москворецкая, Федосьино, Академика Глушко, Физическая и Центральная, площадь Васильевский спуск, Вологодский проезд, Ходынское поле, бульвар Дмитрия Донского и Проектируемый проезд №5562.

С 14:00 31 декабря по 2:00 1 января перекроют движение по Большому Москворецкому мосту от улицы Балчуг в направлении улицы Варварка.