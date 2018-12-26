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Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации

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 Три человека пострадали из-за обрушения моста в Дагестане

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4:13   26 Декабря 2018
Россия

Центр столицы перекроют 31 декабря из-за пиротехнического представления

Центр столицы перекроют 31 декабря из-за пиротехнического представления

Информационный центр транспортного комплекса Москвы сообщает об ограничении движения на центральных улицах столицы в новогоднюю ночь из-за праздничных фейерверков.

С 23:50 31 декабря по 00:10 1 января будут закрыты Большой Москворецкий мост, Москворецкая, Кремлевская, Софийская и Раушская набережные, улицы Москворецкая, Федосьино, Академика Глушко, Физическая и Центральная, площадь Васильевский спуск, Вологодский проезд, Ходынское поле, бульвар Дмитрия Донского и Проектируемый проезд №5562.

С 14:00 31 декабря по 2:00 1 января перекроют движение по Большому Москворецкому мосту от улицы Балчуг в направлении улицы Варварка.

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Автор: Анна Манц
#москва #дорога #новыйгод

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