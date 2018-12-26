Поклонская: Крым развивается вопреки изоляции и санкциям

Депутат Государственной Думы России от Республики Крым Наталья Поклонская рассказала РИА Новости о жизни полуострова после присоединения к РФ.

Изменения, рост деловой и экономической активности на территории заметен невооруженным взглядом. Причем это происходит во время фактической мировой изоляции и санкций, указала депутат. Когда Крым был частью Украины, он был открыт для мира, однако «тихо загибался». Сейчас же международная площадка настроена против региона, не позволяет населению «решать свою судьбу», но при этом область только развивается и укрепляется.

Поклонская назвала бесперспективным занятием попытку сравнить уровень Крыма тогда и сейчас. Для нее «это две большие разницы, два разных региона». Киев не инвестировал полуостров, «все существовало по остаточному принципу». На территории «правили бандитские группировки и воровские понятия». Самым успешным были лишь постройка элитных коттеджей и домов чиновников.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.