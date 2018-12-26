«Почта России» начнет доставлять пенсию с 3 января

Пресс-служба Пенсионного фонда России сообщила, что доставка январской пенсии через «Почту России» начнется с 3 января будущего года. Денежные средства же начнут переводить в банки с 28 декабря. Об этом пишет ТАСС.

Ведомство отметило, что доставка отчислений будет зависеть от графика, который установлен в конкретном регионе. Пенсионеры, которые получают денежные средства через финансовые организации, увидят их с 28-29 декабря. Сотрудники также напомнили, что пенсия за январь будет проиндексирована на семь процентов. В среднем это означает прибавку около тысячи рублей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова распорядилась учитывать выходные и праздничные дни первого месяца нового года при переводе пенсий уже в декабре.