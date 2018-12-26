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3:24   26 Декабря 2018
Весь мир

Теракт в Триполи устроило ИГ*

Теракт в Триполи устроило ИГ*

Террористическая организация «Исламское государство*» взяла ответственность за теракт у министерства иностранных дел Ливии в Триполи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

25 декабря у здания МИД Правительства национального согласия в столице Ливии сработало взрывное устройство. Нападавшие подожгли три автомобиля у здания, открыли огонь, двое боевиков подорвали себя у входа в ведомство. Из-за инцидента три человека погибли, более 20 пострадали.

Среди погибших глава департамента исламского сотрудничества ведомства Ибрагим аш-Шаиби и официальный представитель подразделения Сил по защите Триполи Абдуррахман аль-Мазугифи.

* ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.

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Автор: Анна Манц
#иг #мид #теракт #триполи

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