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3:06   26 Декабря 2018
Россия

Военные РФ успешно провели учебную операцию в Абхазии

Военные РФ успешно провели учебную операцию в Абхазии

Глава пресс-службы Южного военного округа РФ Вадим Астафьев сообщил об успешном отражении атаки пехоты условного противника российскими военнослужащими во время учений в Кодорском ущелье Абхазии. Тренировка проходила в составе разведывательно-огневого контура.

Артиллеристы с помощью реактивных систем залпового огня «Град», гаубиц Д-30 и минометов «Сани» поразили цели с закрытых позиций. Координаты техники условного противника получили от пункта управления разведывательно-огневого контура. Мероприятие прошло на полигоне «Цабал».

Военнослужащие отработали более 60 нормативов по разведке и поразили около 40 целей, которые имитировали машины пехоты противника на расстоянии до 40 километров.

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Автор: Анна Манц
#военные #абхазия #тренировка #пехота

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