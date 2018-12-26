Военные РФ успешно провели учебную операцию в Абхазии

Глава пресс-службы Южного военного округа РФ Вадим Астафьев сообщил об успешном отражении атаки пехоты условного противника российскими военнослужащими во время учений в Кодорском ущелье Абхазии. Тренировка проходила в составе разведывательно-огневого контура.

Артиллеристы с помощью реактивных систем залпового огня «Град», гаубиц Д-30 и минометов «Сани» поразили цели с закрытых позиций. Координаты техники условного противника получили от пункта управления разведывательно-огневого контура. Мероприятие прошло на полигоне «Цабал».

Военнослужащие отработали более 60 нормативов по разведке и поразили около 40 целей, которые имитировали машины пехоты противника на расстоянии до 40 километров.