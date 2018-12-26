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2:56   26 Декабря 2018
Весь мир

США соболезнуют по поводу теракта в Триполи

США соболезнуют по поводу теракта в Триполи

Заместитель представителя Государственного департамента США Роберт Палладино написал в Twitter, что Америка соболезнует о террористической атаке на министерство иностранных дел Ливии в Триполи. Также страна выразила решительное осуждение инцидента.

Он указал, что Штаты поддерживают ливийцев, которые противодействуют терроризму во благо развития, безопасности и стабильности государства.

25 декабря у здания МИД Ливии в столице сработало взрывное устройство. Нападавшие подожгли три автомобиля у здания, открыли огонь, двое боевиков подорвали себя у входа в ведомство. Из-за инцидента три человека погибли, более 20 пострадали.

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Автор: Анна Манц
#сша #теракт #ливия #триполи

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