США соболезнуют по поводу теракта в Триполи

Заместитель представителя Государственного департамента США Роберт Палладино написал в Twitter, что Америка соболезнует о террористической атаке на министерство иностранных дел Ливии в Триполи. Также страна выразила решительное осуждение инцидента.

Он указал, что Штаты поддерживают ливийцев, которые противодействуют терроризму во благо развития, безопасности и стабильности государства.

The U.S. strongly condemns today's terrorist attack on the Ministry of Foreign Affairs in #Tripoli. We offer our sincere condolences and stand with all Libyans as they fight terrorism and work towards a prosperous, stable, and secure #Libya.