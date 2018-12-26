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2:37   26 Декабря 2018
Россия

ВМФ: США укрепляют вооружение на прилегающих к РФ акваториях

ВМФ: США укрепляют вооружение на прилегающих к РФ акваториях

Главнокомандующий Военно-морского флота России Владимир Королев заявил об укреплении американских стратегических неядерных систем высокоточного оружия на морских акваториях, которые прилегают к РФ.

Он указал, что в 2019 году из-за резкого увеличения вооружений Америки и НАТО у российских границ ВМФ РФ будет присутствовать в мировом океане. Североатлантический альянс и вооруженные силы Штатов нарастили морские системы противоракетной обороны и объекты военной инфраструктуры на акваториях.

Около 100 боевых кораблей и судов различного класса российского морского флота исключат «любые угрозы с морских и океанских направлений», указал Королев.

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Автор: Анна Манц
#сша #нато #вмф

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