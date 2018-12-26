Парижское соглашение по климату не навредит РФ

Российский глава Владимир Путин не увидел угроз промышленности страны от Парижского соглашения по климату.

На встрече с президентом лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов передал письмо с опасениями по поводу французского документа. Депутат посчитал, что страна будет вынуждена сократить добычу нефти и газа. Он предложил пересмотреть доктрину «с точки зрения национальной безопасности».

Путин же выразил мнение, что «таких угроз реально у нас не существует», однако согласился с предложением во избежание возможных рисков.

Парижское соглашение по климату приняли три года назад. Участники должны принять национальные проекты по снижению парниковых газов, разработать «зеленые» технологии, безуглеродную экономику и инвестировать Зеленый климатический фонд. Договор вступил в силу в 2016 году.