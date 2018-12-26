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2:11   26 Декабря 2018
Россия

Парижское соглашение по климату не навредит РФ

Парижское соглашение по климату не навредит РФ

Российский глава Владимир Путин не увидел угроз промышленности страны от Парижского соглашения по климату.

На встрече с президентом лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов передал письмо с опасениями по поводу французского документа. Депутат посчитал, что страна будет вынуждена сократить добычу нефти и газа. Он предложил пересмотреть доктрину «с точки зрения национальной безопасности».

Путин же выразил мнение, что «таких угроз реально у нас не существует», однако согласился с предложением во избежание возможных рисков.

Парижское соглашение по климату приняли три года назад. Участники должны принять национальные проекты по снижению парниковых газов, разработать «зеленые» технологии, безуглеродную экономику и инвестировать Зеленый климатический фонд. Договор вступил в силу в 2016 году.

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Автор: Анна Манц
#путин #миронов #экология

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