Депутат Рады нашел ошибку в новом санкционном списке РФ

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Батькивщина» Алексей Рябчинин написал в Facebook, что в санкционном спике России допущена ошибка. Это касается места рождения украинского политика: в документе указан город Макеевка, но Рябчинин родом из Мариуполя.

Что касается других членов палаты правительства, они отреагировали в основном позитивно на ограничительные меры. Нардеп от «Партии регионов», экс-кандидат в президенты Украины и глава Харькова Михаил Добкин на русском языке написал в Twitter, что недавно его обвиняли в пропаганде РФ, а сегодня вносят в список. Он попросил определиться «кто есть кто».

Пару недель назад, оппозиционеры на Форуме Свободной России внесли меня в список пособников путинского режима.А сегодня уже глава правительства РФ подписал санкционный список врагов РФ,где фигурирует и моя фамилия!Вы там разберитесь между собой кто из вас ху,а то смешно выглядите — Добкин Михаил (@mdobkin) 25 декабря 2018 г.

Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Черненко указал в Facebook, что ему «сразу легче на душе стало». Теперь он может смотреть в глаза друзьям.

25 декабря российское правительство расширило санкционный список в отношении Украины.