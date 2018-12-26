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1:49   26 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Депутат Рады нашел ошибку в новом санкционном списке РФ

Депутат Рады нашел ошибку в новом санкционном списке РФ

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Батькивщина» Алексей Рябчинин написал в Facebook, что в санкционном спике России допущена ошибка. Это касается места рождения украинского политика: в документе указан город Макеевка, но Рябчинин родом из Мариуполя.

Что касается других членов палаты правительства, они отреагировали в основном позитивно на ограничительные меры. Нардеп от «Партии регионов», экс-кандидат в президенты Украины и глава Харькова Михаил Добкин на русском языке написал в Twitter, что недавно его обвиняли в пропаганде РФ, а сегодня вносят в список. Он попросил определиться «кто есть кто».

Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Черненко указал в Facebook, что ему «сразу легче на душе стало». Теперь он может смотреть в глаза друзьям.

25 декабря российское правительство расширило санкционный список в отношении Украины.

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Автор: Анна Манц
#украина #санкции #депутаты

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