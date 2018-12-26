Табак могут вывести из легального оборота после 2050 года
Министерство здравоохранения России после 2050 года планирует вывести табачную продукцию из легального оборота. На это направлена новая Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака.
Это будет происходить поэтапно. В ближайшие 30 лет уровень потребления табака хотят снизить на пять процентов. Концепция направлена на максимальное снижение числа заболеваний и смерти от болезней, которые связаны с вредной привычкой.
Каждый год количество курящих россиян должно снижаться на полпроцента. Ведомство видит необходимость в сдерживании появления новых видов табачной продукции, некурительных табачных изделий и электронных сигарет или испарителей.
Ключевыми мерами противодействия курению остаются изменение дизайна упаковки, ограничение демонстрации изделий и их потребления, указание состава, повышение налогов и медицинская помощь при отказе от вредной привычки.