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1:17   26 Декабря 2018
Россия

СК нашел трупы с огнестрельными ранениями в Ульяновске

СК нашел трупы с огнестрельными ранениями в Ульяновске

На сайте Следственно комитета России опубликовали информацию об обнаружении тел 48-летней женщины, двух дочерей, которым 11 и 15 лет, и неизвестного мужчины в Ульяновске. У всех погибших есть огнестрельные ранения.

Трупы обнаружили 25 декабря в квартире одного из домов на проспекте Ленинского Комсомола Заволжского района города. Также известно о госпитализации несовершеннолетнего ульяновца, у которого прострелено плечо. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Пресс-служба ведомства указала, что следователи, криминалисты и органы внутренних дел раскрыли преступление спустя несколько часов работы.

Ульяновский новостной портал misanec.ru со ссылкой на источник сообщает, что преступление совершил мужчина, который также покончил с собой.

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Автор: Анна Манц
#убийство #ульяновск

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