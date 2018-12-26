СК нашел трупы с огнестрельными ранениями в Ульяновске

На сайте Следственно комитета России опубликовали информацию об обнаружении тел 48-летней женщины, двух дочерей, которым 11 и 15 лет, и неизвестного мужчины в Ульяновске. У всех погибших есть огнестрельные ранения.

Трупы обнаружили 25 декабря в квартире одного из домов на проспекте Ленинского Комсомола Заволжского района города. Также известно о госпитализации несовершеннолетнего ульяновца, у которого прострелено плечо. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Пресс-служба ведомства указала, что следователи, криминалисты и органы внутренних дел раскрыли преступление спустя несколько часов работы.

Ульяновский новостной портал misanec.ru со ссылкой на источник сообщает, что преступление совершил мужчина, который также покончил с собой.