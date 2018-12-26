США продолжают ликвидацию ИГ* в Сирии

Пресс-служба коалиции во главе с США сообщила о продолжении операции по ликвидации «Исламского государства*» на территории Сирийской Арабской Республики. С 16 по 22 декабря объединение атаковало объекты террористов в долине северного Евфрата, уничтожено около 100 боевиков и несколько финансовых центров.

В сообщении указано, что партнеры коалиции достигли последнего опорного пунка ИГ* и подавляют позиции. Заместитель командующего силами Кристофер Гик заявил, что миссией военного объединения остается полное поражение террористов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о полной победе над «Исламским государством*» в Сирии. Белый дом инициировал вывод войск с территории. Коалиция создана в 2014 году, военнослужащие находятся в республики без разрешения официального правительства САР.

* ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена на территории России.