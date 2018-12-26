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0:35   26 Декабря 2018
Россия

Закон о рыбалке утвержден

Закон о рыбалке утвержден

Российский глава Владимир Путин утвердил закон о бесплатном рыболовстве на общественных водных объектах. Под исключение попадают случаи, которые прописаны в законодательстве. Документ доступен на портале правовой информации.

Проект закона внесли в Государственную Думу России еще 31 декабря 2012 года. Документ предписывает запрет и ограничение на рыбалку на водных объектах, которые находятся на территориях обороны, безопасности и охраняемых природных областях. На общественных местах, собственниками которых выступают физические или юридические лица, рыболовство регулируется гражданским и земельным законодательством. Также закреплена суточная норма вылова определенных видов биоресурсов.

Закон вступает в силу 1 января 2020 года.

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Автор: Анна Манц
#путин #закон #рыбалка

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