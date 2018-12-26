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0:26   26 Декабря 2018
Россия

Путин выступил за создание реестра иммигрантов

Путин выступил за создание реестра иммигрантов

Глава комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил, что глава России Владимир Путин поддержал идею создания реестра мигрантов, которые въезжают в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат предложил «ужесточить нашу политику на опасных рубежах». Помимо внесения личности в базу данных, также он хочет ввести обязательную дактилоскопию и мониторинг пребывания для контроля нелегальной эмиграции.

Большая часть проекта будет под контролем министерства внутренних дел России, поэтому Гаврилов хочет «материально укрепить» ведомство. Все идеи Путин поддержал.

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Автор: Анна Манц
#путин #миграция

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