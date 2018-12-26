ПВО САР отразили воздушную атаку

СМИ Сирийской Арабской Республики в прямом эфире транслируют отражение атаки противовоздушной обороной страны. Ситуация происходит в воздушном пространстве над провинцией Дамаск.

РИА Новости пишет о нескольких взрывах в столице Сирии. Источник еще не установили.

Ливанские СМИ говорят о вторжении израильских военных самолетов в воздушное пространство южного Ливана. ВВС Израиля выполняли полеты на низкой высоте с имитацией нанесения ударов. Действие длилось с 22:00 до 22:10 над Набатией, районами Туфах, Тиром и Сайдой.

После этих сообщений в САР указали, что таким образом Израиль атаковал окрестности Дамаска.