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 ПВО САР отразили воздушную атаку

ПВО САР отразили воздушную атаку
0:17   26 Декабря 2018
Весь мир

ПВО САР отразили воздушную атаку

ПВО САР отразили воздушную атаку

СМИ Сирийской Арабской Республики в прямом эфире транслируют отражение атаки противовоздушной обороной страны. Ситуация происходит в воздушном пространстве над провинцией Дамаск.

РИА Новости пишет о нескольких взрывах в столице Сирии. Источник еще не установили.

Ливанские СМИ говорят о вторжении израильских военных самолетов в воздушное пространство южного Ливана. ВВС Израиля выполняли полеты на низкой высоте с имитацией нанесения ударов. Действие длилось с 22:00 до 22:10 над Набатией, районами Туфах, Тиром и Сайдой.

После этих сообщений в САР указали, что таким образом Израиль атаковал окрестности Дамаска.

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Автор: Анна Манц
#сирия #израиль #атака #пво

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