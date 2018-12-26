Володин предложил оценить соответствие Конституции современности

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин предложил оценить соответствие Конституции РФ современности с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых и экспертов. Об этом он сообщил во время встречи руководства Федерального Собрания и российского президента Владимира Путина.

Он указал, что у общества ближе к памятной дате возникают вопросы об эффективности и соответствию современной жизни норм Главного закона страны. Конституцию создали четверть века назад. Володин считает, что за это время «можно в принципе было бы ответить на эти вопросы».

Глава Госдумы подчеркнул, что на основополагающие положения нельзя «замахиваться». Однако проверить соответствие принятых решений необходимо.