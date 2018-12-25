Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Закон о рыбалке утвержден

Закон о рыбалке утвержден

 Путин выступил за создание реестра иммигрантов

Путин выступил за создание реестра иммигрантов
Новые санкции России коснулись украинских оборонных и энергетических компаний

Новые санкции России коснулись украинских оборонных и энергетических компаний

 Медведев расширил санкционный список по Украине

Медведев расширил санкционный список по Украине
ФРГ: «Северный поток-2» сделает РФ и ЕС обоюдно зависимыми

ФРГ: «Северный поток-2» сделает РФ и ЕС обоюдно зависимыми

 ПВО САР отразили воздушную атаку

ПВО САР отразили воздушную атаку
Закон о рыбалке утвержден

Закон о рыбалке утвержден

 Путин выступил за создание реестра иммигрантов

Путин выступил за создание реестра иммигрантов
Новые санкции России коснулись украинских оборонных и энергетических компаний

Новые санкции России коснулись украинских оборонных и энергетических компаний

 Медведев расширил санкционный список по Украине

Медведев расширил санкционный список по Украине
ФРГ: «Северный поток-2» сделает РФ и ЕС обоюдно зависимыми

ФРГ: «Северный поток-2» сделает РФ и ЕС обоюдно зависимыми

 ПВО САР отразили воздушную атаку

ПВО САР отразили воздушную атаку
23:03   25 Декабря 2018
Россия

Подросток попал под электричку в Московской области

Подросток попал под электричку в Московской области

Подмосковная электричка, следовавшая из Петушков в Москву, сбила подростка, который упал, переходя пути. Мальчик выжил и был госпитализирован.

Об этом во вторник вечером сообщает РИА Новости, приводя данные пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Электропоездом Петушки - Москва травмирован подросток 2004 года рождения на станции «Салтыковская». По предварительной информации, он переходил по настилу, оступился и упал перед приближающимся электропоездом», - говорится в сообщении.

Подробностей о состоянии пострадавшего подростка к настоящему моменту не приводится, известно лишь, что он находится в больнице. Сотрудники подмосковной полиции проводят проверку на месте происшествия.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что в Петербурге подростка затянуло в снегоуборочную машину.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#подмосковье #электричка #подросток #москва-петушки #салтыковская

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...