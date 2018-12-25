Подросток попал под электричку в Московской области

Подмосковная электричка, следовавшая из Петушков в Москву, сбила подростка, который упал, переходя пути. Мальчик выжил и был госпитализирован.

Об этом во вторник вечером сообщает РИА Новости, приводя данные пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Электропоездом Петушки - Москва травмирован подросток 2004 года рождения на станции «Салтыковская». По предварительной информации, он переходил по настилу, оступился и упал перед приближающимся электропоездом», - говорится в сообщении.

Подробностей о состоянии пострадавшего подростка к настоящему моменту не приводится, известно лишь, что он находится в больнице. Сотрудники подмосковной полиции проводят проверку на месте происшествия.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что в Петербурге подростка затянуло в снегоуборочную машину.