Сильный снегопад в Волгограде стал причиной задержки десяти авиарейсов

Об этом во вторник вечером сообщает пресс-служба воздушной гавани, отмечая, что аэропорт не закрыт, но из-за сильного снега был вынужден отправить несколько самолетов, следовавших из Москвы и Петербурга, на запасные аэродромы.

«Аэропорт не закрыт, но рейсы задерживаются», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

По информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта, к настоящему моменту из-за сильного снегопада задерживается вылет четырех рейсов из Волгограда, а также задерживается приземление шести самолетов из Москвы и Санкт-Петербурга.