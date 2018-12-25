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22:53   25 Декабря 2018
Россия

Сильный снегопад в Волгограде стал причиной задержки десяти авиарейсов

Сильный снегопад в Волгограде стал причиной задержки десяти авиарейсов

Об этом во вторник вечером сообщает пресс-служба воздушной гавани, отмечая, что аэропорт не закрыт, но из-за сильного снега был вынужден отправить несколько самолетов, следовавших из Москвы и Петербурга, на запасные аэродромы.

«Аэропорт не закрыт, но рейсы задерживаются», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

По информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта, к настоящему моменту из-за сильного снегопада задерживается вылет четырех рейсов из Волгограда, а также задерживается приземление шести самолетов из Москвы и Санкт-Петербурга.  

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Автор: Александр Люблинский
#волгоград #аэропорт #самолеты #снегопад #задержкарейсов

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